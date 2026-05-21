“Stiamo crescendo in modo astronomico. In due mesi e mezzo abbiamo raggiunto 50 mila iscritti, per capirci la metà di quelli del Pd, e oltre mille comitati costituenti in tutta Italia”. A dirlo in un’intervista a La Stampa è Roberto Vannacci, eurodeputato e leader di Futuro Nazionale.

Non teme il rischio piazze piene-urne vuote? “No – aggiunge -, perché chi viene alle nostre manifestazioni lo fa spontaneamente. Non ci sono pullman organizzati dai partiti o dalle segreterie. Se vengono è perché sono curiosi, attratti, perché condividono qualcosa di quello che proponiamo”.

Vannacci: “Renzi pagherebbe per essere al mio posto a fare da ago della bilancia”

Le piace la nuova legge elettorale di cui si sta discutendo alla Camera? “No – prosegue Vannacci -. Per un motivo essenziale: non c’è il ritorno alle preferenze. E senza preferenze si sottrae sovranità al popolo. Dopodiché Renzi pagherebbe per essere al mio posto e fare da ago della bilancia. Non mi interessano giochi di palazzo o congiure. Mettano la soglia d’ingresso dove vogliono, anche se sono convinto che non la sposteranno dal 3% per non escludere Calenda, io non ho problemi. E punto al massimo consenso possibile”.

“Non ho avuto contatti formali con nessuno – afferma ancora l’ex generale -. E continuo a procedere per la mia strada. Ho dimostrato apertura, soprattutto all’inizio quando abbiamo concesso la fiducia a questo governo. La fiducia, però, dev’essere un sentimento reciproco”. Riuscirà a costituire un gruppo parlamentare già in questa legislatura? “Vedremo. Ma non voglio che Futuro Nazionale diventi il refugium peccatorum di chiunque cerchi una collocazione” aggiunge ancora.

“In certi casi – conclude Vannacci parlando dei fatti di Modena -, per ragioni di sicurezza nazionale, (la cittadinanza, ndr) può essere revocata. La cittadinanza non può essere solo un pezzo di carta: significa assimilare cultura, civiltà e tradizioni”.

Ieri, nel commentare l’arrivo di Laura Revetto nel suo partito, aveva detto: “Riuscire a diventare un gruppo parlamentare alla Camera, ‘aggirando’ il numero minimo di 10 deputati (previsto dal regolamento) attraverso l’appoggio di un partito che si è candidato alle elezioni con un proprio simbolo, non è il mio obiettivo. Non prendo gente per fare numero ma perché condivide i nostri valori e le nostre battaglie, e comunque non mi interessa altro se non la condivisione piena di ciò che rappresenta FnV”.

Calenda: “L’ultimo arrivato le spara grosse, tanto le cose non si fanno”

A Omnibus, Carlo Calenda ha commentato Vannacci e delle sue proposte: “Vannacci andrà benissimo alle elezioni, è l’ultimo arrivato può dire qualsiasi cosa, è quello che le spara più grosse tanto poi le cose non si fanno, è sempre così, sono 30 anni che non accade nulla. Lui ha detto che c’è un problema di pensioni minimen, io concordo, ma lui è andato in pensione a 56 anni con 5000 euro al mese”.