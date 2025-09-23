Un episodio di violenza sconvolgente ha avuto luogo a Torino la sera di Capodanno 2025. Una donna cieca di 63 anni, seduta su una panchina in corso Piero Maroncelli con il suo cagnolino di piccola taglia, è stata aggredita da un vicino di casa di 72 anni, armato di coltello. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l’uomo avrebbe deciso di colpire la donna a causa del continuo abbaiare del cane, ferendola gravemente e tentando anche di uccidere l’animale.

Le verifiche delle forze dell’ordine hanno confermato che la donna e l’aggressore si conoscevano e che in passato avevano avuto litigi proprio per lo stesso motivo, evidenziando un contesto di tensione preesistente.

Conseguenze giudiziarie

Il sostituto procuratore di Torino, Alessandro Aghemo, contesta all’uomo due aggravanti: la premeditazione e la minorata difesa della vittima, considerata particolarmente vulnerabile. Dopo oltre nove mesi di indagini, il 22 settembre si è svolta l’udienza preliminare. Il rinvio a giudizio è atteso per metà ottobre, segnando un passo cruciale nel percorso giudiziario.