Accoltellata e morta dopo ore d’agonia, trovata in strada con ferite alla schiena e al torace

Nella notte, un omicidio ha sconvolto la tranquillità di Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Poco prima dell’una, in via Castegnate, Sharon Verzeni, una donna di 33 anni, è stata trovata in strada con gravi ferite da arma da taglio al torace e alla schiena. La vittima aveva perso una considerevole quantità di sangue e le sue condizioni erano critiche. È stata lei stessa a dare l’allarme con un’ultima disperata telefonata al 118.

Chi è la vittima

La vittima dell’omicidio è Sharon Verzeni, 33 anni, estetista, originaria di Bottanuco, dove la sua famiglia è molto conosciuta perché il padre ha lavorato per molti anni all’anagrafe comunale. La donna viveva però da qualche anno in paese con il compagno. Aveva un fratello e una sorella. I genitori erano in vacanza e in queste ore stanno rientrando. Sharon è stata rinvenuta in strada con ferite da arma da taglio al torace e alla schiena e aveva perso molto sangue. Erano le 00.50 quando alcuni ragazzi l’hanno notata e soccorsa, e hanno poi dato l’allarme.

La morte e le indagini

La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nonostante gli sforzi dei medici, la vittima è deceduta poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite subite. Sul fatto stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Zogno, che già nel corso della nottata hanno chiesto al Comune le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di capire cosa sia successo. Ora si sta perlustrando tutta la zona per cercare l’arma del delitto, che si ha ragione di pensare che sia stata abbandonata nei dintorni.

Le reazioni all’omicidio

Il tragico evento ha destato preoccupazione e sconvolgimento tra i residenti di Terno d’Isola e dei comuni limitrofi. Le autorità locali e i cittadini sono in attesa di ulteriori dettagli dalle indagini in corso, mentre le forze dell’ordine continuano a lavorare per risolvere il caso e fare luce su quanto accaduto.