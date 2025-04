Tra Ilaria Sula e la madre di Mark Samson, il rapporto non era dei migliori. La giovane, che per circa un anno ha frequentato la casa della famiglia filippina in via Homs, non era mai stata ben accetta. La madre del ragazzo non nascondeva un certo astio nei suoi confronti, come emerge anche dalle sue stesse parole: “Non volevo che Mark portasse sempre a casa Ilaria. Temevo che lo distraesse troppo: mio figlio deve rimanere concentrato sullo studio”. Un atteggiamento forse legato a questioni culturali, forse a gelosia materna. Ma oggi, alla luce dell’omicidio, quelle frasi suonano in modo inquietante. Ilaria è stata accoltellata proprio in quella casa, tra il 25 e il 26 marzo, e poi gettata in un dirupo.

Il ruolo dei genitori sotto indagine

Con il passare dei giorni, la posizione dei genitori di Mark, reo confesso ma contraddittorio, diventa sempre più centrale. I due rischiano un’indagine per concorso in omicidio volontario e occultamento di cadavere. La donna, durante l’interrogatorio, avrebbe dichiarato: “Dormivo, non mi sono accorta di niente. E il giorno successivo sono uscita”. Ma c’è scetticismo. Anche il marito, collaboratore domestico, ha fornito versioni incerte. “La notte del 25 marzo scorso eravamo tutti e due in casa. Sapevamo che Ilaria era venuta a trovare Mark”, hanno detto entrambi, ma in altri momenti il padre ha sostenuto di essere assente.

Silenzi, sospetti e contraddizioni

I genitori sostengono: “Non abbiamo sentito alcun rumore, nessun lamento dalla stanza di Mark”, una dichiarazione coerente con quella dei vicini. Tuttavia, resta difficile credere che nessuno si sia accorto di nulla, soprattutto considerando che il delitto è avvenuto in una stanza vicina a quella dove i genitori dormivano. In più, emergono dettagli su una possibile gelosia ossessiva della madre: un misto di protezione, religiosità e sospetto verso la ragazza. È proprio su questo intreccio relazionale e familiare che si concentrano ora gli inquirenti, mentre si cerca ancora l’arma del delitto e il ruolo preciso di chi era in casa quella notte.