Una semplice mattinata di accompagnamento a scuola si è trasformata in una vicenda surreale per Michele Vilardi, 40enne di Orbetello e gestore di tre pompe di benzina. Lunedì, mentre portava la figlia di 7 anni alla scuola elementare De Amicis in zona Neghelli, si è visto recapitare una multa da 27 euro per aver sostato sulle strisce pedonali. A raccontare l’episodio è lo stesso uomo, che non nasconde l’amarezza: “Una sciocchezza – dice – ma è una questione di principio: dove dovevo andare se non c’era altro spazio? A volte basterebbe un po’ di buon senso”.

La questione nasce da una disposizione della preside che impedisce ai genitori di entrare nel piazzale interno della scuola. “Accade così che ogni mattina noi genitori ci ritroviamo sulla strada, via De Amicis appunto, ad aspettare che i nostri figli entrino in classe”, spiega Vilardi. Quel giorno, con lo sciopero per Gaza in corso, ai genitori era stato raccomandato di assicurarsi che i bambini entrassero effettivamente in aula prima di andarsene. Ma il marciapiede stretto non poteva contenere tutti, così Vilardi si è trovato a occupare le strisce pedonali, “in un punto in cui non davo fastidio a nessuno, perchè prima e dopo il passaggio zebrato, sono parcheggiati i tre scuolabus che portano altri bambini in classe. Noi occupavamo lo spazio fra i mezzi pubblici”.

Il diverbio con i vigili e il verbale contestato

La vigilessa presente sul posto non ha condiviso la sua versione. “Mi ha chiesto di spostarmi sul marciapiede, le ho obiettato che era già tutto occupato e ne è nato un diverbio, in cui è intervenuto anche l’altro vigile. Io stavo filmando la scena col cellulare e lui mi ha intimato di smetterla, poi mi ha strappato di mano lo smartphone, anche se me lo ha restituito quasi subito per le mie proteste”.

Il confronto si è concluso con la compilazione del verbale: “Quale pedone sostava e indugiava sulla carreggiata… Lo stesso nonostante invitato più volte si rifiutava di raggiungere il marciapiedi occupando la carreggiata e le strisce pedonali senza l’intenzione di attraversare”. Nonostante l’intervento di altri genitori a sua difesa, la contravvenzione è stata confermata. Ora Vilardi ha annunciato un incontro con il comandante della polizia municipale: “Giovedì ho un appuntamento col comandante della polizia municipale, vediamo cosa mi dice. La multa, ripeto, è irrisoria, però è il modo che offende”.