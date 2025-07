Agosto complicato per chi in piena estate deciderà di spostarsi in treno lungo l’Italia. I cantieri sulla rete legati al Pnrr determineranno un sensibile allungamento dei tempi di percorrenza su alcune tratte dell’alta velocità a parità di costo dei biglietti. Ad affermarlo è il Codacons che ha analizzato i prezzi dei biglietti e i tempi di viaggio su alcune tratte molto comuni tra viaggiatori e turisti, mettendo a confronto diversi mezzi di trasporto: treni, aerei e pullman. L’associazione di consumatori, ha così scoperto che “aerei e pullman acquistano sempre più competitività” rispetto al treno analizzando i tempi e i costi.

Nella tratta Milano-Napoli ad agosto ci vorranno circa 2 ore in più rispetto agli attuali tempi di percorrenza (da 4 ore e mezza a 6 ore e mezza circa), con i prezzi dei Frecciarossa che vanno da 40,90 a 92,90 euro a seconda degli orari di partenza. Viaggiando in aereo, rileva ancora il Codacons, il biglietto parte da 38 euro e il tempo necessario è di 1 ora e 20 minuti di viaggio. Se si sceglie il pullman il biglietto parte da 28 euro, ma in questo caso serviranno almeno 9 ore per coprire la distanza.

La durata del viaggio Roma-Firenze in treno Av si allunga invece ad agosto in una forbice compresa tra 30 e 60 minuti in più, con un costo minimo del biglietto va da 19,90 a 50 euro. Chi sceglie il bus spende un minimo di 8 euro per 3 ore e 15 minuti di viaggio. La Bologna-Milano, oggi coperta in poco più di 1 ora, richiederà ad agosto da 1 ora e 52 minuti a 2 ore e 22 minuti, a seconda del collegamento scelto, e i prezzi minimi delle Frecce vanno da 18,90 a 48 euro. Optando per il pullman la spesa minima è di 8 euro per 2 ore e 20 minuti di viaggio.

Infine la Firenze-Napoli: oggi bastano circa 3 ore, ma viaggiando il 12 agosto i tempi di percorrenza variano da 3 ore e 34 minuti a 4 ore e 40 minuti (da +34 a +100 minuti rispetto ai tempi attuali). Il costo del biglietto va da 29,90 a 72,90 euro. Per la stessa tratta, in pullman, ad agosto si spendono da 19,5 a 51 euro, impiegando in media 5 ore e 40 minuti.

M5s: “Disagi osceni ad agosto sui treni, indennizzi ai passeggeri”

E la questione ritardi diventa un caso politico. A sollevare la questione è il Movimento 5 Stelle in una nota scritta dai deputati in commissione Trasporti della Camera, Antonino Iaria, Roberto Traversi e Giorgio Fede: “Oggi scopriamo che nella settimana di Ferragosto per andare da Milano a Roma in treno ci vorranno 5 ore, mentre per arrivare a Napoli 7. Tutto questo quando migliaia di passeggeri e turisti hanno già acquistato dei biglietti, e previsto coincidenze con navi e aerei. La domanda è: ma dove sta il governo Meloni? Salvini e Santanchè dormono? Dare meno di un mese di preavviso per cantieri che andavano pianificati un anno fa è un’oscenità. Ed è ancora più osceno che con questi tempi di percorrenza i prezzi dei biglietti rimangano invariati. Salvini non è un ministro dei Trasporti, ma una vera e propria calamità naturale. Chiederemo subito indennizzi per tutti i passeggeri gabbati da un governo di irresponsabili e menefreghisti”.