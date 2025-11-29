La gelateria Perlecó di Alassio, in provincia di Savona, lancerà il 6 dicembre un nuovo gelato pensato appositamente per i cani, realizzato con una base di brodo di carne. L’annuncio è arrivato tramite Facebook, dove i titolari hanno raccontato che da tempo molti clienti chiedevano un prodotto sicuro e adatto ai loro animali. “Era tanto tempo che i clienti ci chiedevano che tipo di gelato poter dare al loro amico a 4 zampe”, hanno scritto, ricordando di aver consultato un veterinario prima di procedere. “Il veterinario da noi interpellato ci ha detto: senza latte e con poco zucchero”.

Seguendo queste indicazioni, la gelateria ha sviluppato una ricetta dedicata e, come spiegano, “non solo lo abbiamo fatto come suggerito, ma abbiamo voluto ‘strafare’: lo abbiamo fatto al ‘brodo di carne’, un gusto sicuramente gradito ai nostri amici”. Il nuovo gelato, che costerà 4 euro, sarà presentato ufficialmente il 6 dicembre in passeggiata Grollero.