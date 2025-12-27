Si è spento a Montelupone, in provincia di Macerata, Paolo Bontempi, fondatore della storica azienda che ha segnato l’infanzia di milioni di bambini negli anni Settanta. Ingegnere e imprenditore visionario, Bontempi aveva 93 anni.

La notizia della sua morte è emersa solo dopo le esequie, celebrate in forma strettamente privata prima di Natale, nel rispetto della volontà della famiglia. Sempre per sua scelta, Paolo Bontempi è stato tumulato nel cimitero di Recanati, città simbolo del territorio marchigiano a cui è rimasto profondamente legato per tutta la vita.

Dalla bottega artigiana a un’eccellenza industriale

La storia imprenditoriale di Paolo Bontempi affonda le radici nella piccola bottega di fisarmoniche aperta dal padre Egisto nel 1937. Da quell’esperienza artigianale nacque un progetto industriale di grande successo, capace di trasformare pianole e organi colorati in strumenti educativi e innovativi. Negli anni Settanta l’azienda arrivò a impiegare fino a mille dipendenti, con stabilimenti a Potenza Picena, Martinsicuro, San Claudio di Corridonia e un importante polo in Abruzzo dedicato alle materie plastiche.

In quel periodo fu avviata anche un’espansione internazionale, con l’apertura di uno stabilimento produttivo in Canada, consolidando il marchio Bontempi come riferimento globale nel settore dei giochi musicali.