È morto Beppe Vessicchio. Il popolare direttore d’orchestra è scomparso oggi all’età di 69 anni. Vessicchio si è spento questo pomeriggio all’ospedale San Camillo di Roma, dove era arrivato a seguito di una complicazione improvvisa. Lo rende l’Adnkronos da fonti vicine al musicista. “Vessicchio è deceduto per una polmonite interstiziale precipitata molto rapidamente. I funerali saranno strettamente privati”. Lo conferma l’Ospedale San Camillo di Roma in accordo con la famiglia. Il maestro lascia la moglie, Enrica Mormile, una figlia, di nome Alessia, che li avevi anche resi nonni della piccola Teresa.

Direttore d’orchestra, compositore, arrangiatore e volto televisivo tra i più amati dal pubblico, Vessicchio ha fatto la storia della tv, diventando un’icona, da Mediaset alla Rai. Nato a Napoli il 17 marzo 1956, la sua carriera è indissolubilmente legata anche al Festival di Sanremo, dove è stato a lungo una presenza fissa dal 1990. L’artista ha vinto la kermesse per quattro volte come direttore d’orchestra: nel 2000 con gli Avion Travel (’Sentimento’), nel 2003 con Alexia (’Per dire di no’), nel 2010 con Valerio Scanu (’Per tutte le volte che’) e nel 2011 con Roberto Vecchioni (’Chiamami ancora amore’).