Avrebbero adescato una donna fuori da un locale e l’avrebbero violentata all’interno di una tenda allestita sulla spiaggia di Genova nella notte tra il 28 e il 29 giugno. La 25enne sarebbe stata costretta a bere alcolici, per poi essere aggredita, immobilizzata e abusata a turno. La giovane si è recata all’ospedale Galliera quasi una settimana dopo ancora con i segni della presunta violenza, lividi e graffi sulle braccia e sul corpo. L’incubo per la vittima sarebbe finito soltanto quando i due aggressori si sarebbero addormentati, permettendole di fuggire. La polizia ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per individuare i due ricercati.