Un aereo passeggeri della Bering Air risulta disperso in Alaska dal pomeriggio del 6 febbraio. Le squadre di soccorso hanno avviato le ricerche, cercando di risalire alle ultime coordinate dell’aereo, le cui immagini radar mostrano il punto esatto sulla mappa in cui sembra essere scomparso senza lasciare tracce.

L’aereo scomparso nel nulla

Nel pomeriggio del 6 febbraio, un aereo della Bering Air con a bordo 9 passeggeri e il pilota, è partito dall’aeroporto di Unalakleet e sarebbe dovuto atterrare alle 16 a Nome (Alaska), una città sulla costa meridionale della penisola di Seward. Il tragitto tra le due città è di circa 235 chilometri ma l’aereo non è mai atterrato, come se fosse scomparso nel nulla. Le squadre di soccorso hanno immediatamente avviato le operazioni di ricerca e soccorso, lavorando sulle ultime coordinate note dell’aereo. Le autorità hanno inoltre comunicato che “a causa delle condizioni meteorologiche e della visibilità, al momento le ricerche aeree risultano essere limitate”. Per questo motivo, il dipartimento ha esortato tutti i cittadini a non formare gruppi di ricerca.

L’ultima posizione sulla mappa

Le indagini sulle coordinate aeree mostrano il punto esatto in cui l’aereo, un Cessna 208B Grand Caravan, si trovava quando sono stati persi i contatti con il sistema di tracciamento. Dalle immagini radar, infatti, si nota come l’aereo avesse percorso la maggior parte del tragitto da Unalakleet a Nome, prima di sparire nel nulla. L’aereo si trovava dunque a circa 12 miglia al largo quando è stata persa la sua posizione. I vigili del fuoco volontari di Nome stanno attualmente conducendo ricerche a terra da Nome e White Mountain, coadiuvati dalla Guardia Costiera e dall’Aeronautica degli Stati Uniti. “La posizione esatta dell’aereo è ancora sconosciuta. Continuiamo ad ampliare le ricerche in tutte le direzioni possibili fino a quando l’aereo non sarà localizzato”, hanno dichiarato le autorità. In attesa di notizie, l’aereo risulta ancora classificato come “in ritardo”, mentre gli ospedali locali si stanno preparando ad ogni eventuale intervento.