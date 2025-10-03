L’aeroporto di Monaco, il secondo più importante della Germania, è stato chiuso ieri sera per la presenza di droni non identificati. I primi avvistamenti sono avvenuti intorno alle 21.30 nelle vicinanze dello scalo, ma un’ora più tardi i velivoli sono stati notati direttamente sopra l’area aeroportuale. Alle 22.30 le operazioni sono state sospese, segnando la prima chiusura di un aeroporto civile tedesco per un episodio simile. La polizia è intervenuta senza però riuscire a individuare i droni né i responsabili.

L’impatto è stato notevole: 17 voli non sono decollati e circa 3.000 passeggeri hanno passato la notte nelle aree di check-in, assistiti con brandine e snack. Altri 15 aerei in arrivo sono stati dirottati su Stoccarda, Norimberga, Vienna e Francoforte. I voli sono ripresi regolarmente alle 5.30, dopo la pausa obbligata prevista dalla legge tedesca sul rumore notturno.

La crescita del fenomeno dei droni

Le autorità non hanno fornito dettagli sui modelli impiegati a Monaco, ma l’episodio conferma un’escalation in atto da tempo. I sorvoli “di dubbia identità” erano solo 9 nel 2021; sono saliti a 172 nel 2022 e a 446 nel 2023. Per il 2024 mancano ancora i dati ufficiali, ma la tendenza appare in crescita. Nonostante ciò, le difese restano limitate: governo, esercito e polizia monitorano il fenomeno, ma senza considerarlo un’emergenza nazionale. La strategia tedesca, finora, è stata quella del business as usual, con interventi puntuali ma non sistemici.

Sospetti geopolitici e contesto simbolico

Il blocco dell’aeroporto è avvenuto in un giorno altamente sensibile: la chiusura dell’Oktoberfest e la vigilia del 3 ottobre, festa della Riunificazione tedesca, celebrata quest’anno a Saarbrücken con la presenza di Emmanuel Macron. Un contesto che alimenta i sospetti di un’operazione legata alla Russia, ossessionata dal ruolo della Germania fin dai tempi della caduta del Muro, vissuta da Putin come una tragedia personale.

Finora, però, non esistono prove dirette: gli indizi abbondano, come il sequestro di una nave russa ad Amburgo con droni a bordo, ma nessuna “pistola fumante” è stata mostrata. Nel frattempo, anche in Belgio sono stati avvistati 15 droni sulla base militare di Elsenborn, diretti verso lo spazio aereo tedesco, aumentando ulteriormente le preoccupazioni europee.