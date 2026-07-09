“Berlusconi era un visionario, ma in politica ha realizzato solo il trenta per cento di quello che ha realizzato con le sue imprese. Avete visto l’Afd? Vannacci intercetta un vento che soffia in Europa. Ma lo sapete che Vannacci era andato da FdI e voleva candidarsi? Meloni, che è astuta, lo ha rifiutato”. Lo afferma, in un’intervista a Il Foglio, l’editore del Corriere della Sera e di La7 Urbano Cairo.

Le parole di Cairo

“Salvini – aggiunge – pensava di usare Vannacci come gadget. Conoscete i gadget, i vhs che si allegavano con i giornali? Fanno aumentare le vendite, ma quando li togli, le vendite crollano. Ecco cosa ha fatto Salvini”.

Vannacci lo deve prendere in coalizione? “Ma vi immaginate? Meloni dovrebbe andare dietro alle sue sparate, inseguirlo ogni giorno come sul femminicidio; una frase, quella di Vannacci, che neppure si può commentare. Le renderebbe la vita impossibile. Può arrivare al dieci per cento. Più lo attaccano e più fanno il suo gioco. Prenderlo in coalizione è un pericolo. Io consiglierei di no”.

Le piace Schlein? “Devo dire che studia – afferma ancora Cairo -. È preparata. Ci ho parlato, l’ho vista”. Quando? “Due volte, l’ultima a Roma”. “Draghi è stato sopravvalutato. Il Pnrr è stato gestito male, il Superbonus ha sfasciato i conti e c’era Draghi… Mattarella lo ha stracciato cinque a zero, bravissimo”.

Chi sono i bravi? Silvia Salis, la sindaca di Genova? “Non c’è dubbio che sa prendere i voti, e poi c’è il marito regista che la aiuta, funziona” afferma ancora. Ma Ranucci potrebbe un giorno venire a La7? “Per carità! Premesso che la sua trasmissione mi piace e gli esprimo tutta la solidarietà. E però, questa storia di Lavitola è strana”. Vi siete visti? “Una volta. Per un libro con Solferino, la casa editrice. Io volevo parlare del libro, ma Ranucci chiedeva informazioni per venire a La7. Ma noi abbiamo la bellissima squadra di Formigli. Il programma come Report me lo faccio in casa” conclude Cairo.