“Se il ciclo mestruale l’avessero avuto gli uomini, molto probabilmente i prodotti igienici sarebbero già stati gratuiti nel nostro Paese”. È la provocazione lanciata dal consigliere regionale campano Davide D’Errico, eletto nella lista “Roberto Fico presidente”, durante il dibattito che ha portato all’approvazione della mozione da lui presentata per introdurre la distribuzione gratuita di assorbenti negli istituti scolastici della regione.

Le parole di D’Errico

L’obiettivo dell’iniziativa è contrastare la cosiddetta povertà mestruale, ovvero la difficoltà per molte ragazze e donne di acquistare prodotti essenziali per la gestione del ciclo. “Se il ciclo mestruale l’avessero avuto gli uomini – ha spiegato D’Errico – l’Iva sarebbe già a zero o come nella media europea al 4%. Molto probabilmente questo tema sarebbe già superato”.

Nel suo intervento il consigliere ha richiamato anche alcuni dati sulla situazione italiana. “Esiste una questione, si chiama povertà mestruale, che colpisce 500.000 donne nel mondo. Secondo il rapporto sulla giustizia mestruale di We World e Ipsos in Italia una donna su sei non riesce a garantirsi questo servizio”.

D’Errico ha poi citato gli esempi di altri Paesi: “In Scozia, nel 2022, hanno approvato una norma per cui assorbenti e tamponi sono gratis nelle farmacie, nelle scuole e negli ospedali. In Spagna nel 2023 hanno previsto addirittura per legge un congedo mestruale e i prodotti di igiene femminile sono gratuiti”.

“Credo sia una questione di dignità, parità e giustizia – ha aggiunto – provare ad attuare un progetto pilota in Regione Campania per concedere quantomeno alle ragazze delle scuole primarie e secondarie di questa regione i prodotti igienici femminili a titolo gratuito”.

La mozione ha ricevuto il via libera dell’aula: gli istituti che aderiranno potranno mettere a disposizione delle studentesse assorbenti senza alcun costo e promuovere campagne di educazione mestruale.