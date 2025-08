Un cittadino marocchino di 45 anni è stato arrestato dalla polizia di Vicenza per aver aggredito la moglie davanti alla figlia minorenne. A far intervenire la polizia sul posto è stato il datore di lavoro della donna, a sua volta allertato dalla sorella di quest’ultima. Sul posto sono giunte due volanti che hanno trovato la vittima in evidente stato di agitazione e con ancora addosso i segni dell’aggressione.

La donna ha raccontato agli agenti che non si trattava di un caso isolato, avendo già subito numerosi episodi di violenza e sottomissione da parte del marito. Grazie alle parole della vittima e di sua figlia, è stato possibile ricostruire, in modo dettagliato, lo scenario e il clima ‘tossico’ in cui le due vivevano, tra aggressioni, offese, lesioni e violenze sessuali subite, anche a causa della immotivata gelosia del marito e del suo abuso di alcol e di droga. L’uomo è finito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.