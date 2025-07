A Reggio Calabria, un uomo, con diversi precedenti, ha aggredito sua madre e l’ex compagna durante una lite domestica in cui è stata colpita anche una bambina di 7 mesi. L’intervento dei carabinieri ha scongiurato che la situazione potesse degenerare.

L’aggressione e l’arresto

I carabinieri hanno accertato che l’uomo, nel corso della notte, avrebbe aggredito per futili motivi con calci e pugni alla testa l’ex compagna. Durante la colluttazione è rimasta coinvolta anche la figlia, che ha riportato alcuni ematomi dopo essere stata colpita accidentalmente alla testa dal lancio di una sedia.

L’aggressore avrebbe anche impugnato un coltello da cucina, ferendo al collo e all’anca la propria madre, presente in casa nel tentativo di calmare la situazione. L’arma utilizzata è stata recuperata e sequestrata. Mentre le vittime sono state accompagnate in ospedale, l’uomo è stato portato in carcere ad Arghillà, su disposizione dell’autorità giudiziaria reggina.