“Il 10 aprile io e il mio cane di razza Siberian Husky, siamo stati aggrediti da un cane bianco maschio, Terrier di tipo Bull (mix Amstaff) tenuto libero in un giardino condominiale”. Il racconto prosegue: “Il cane non aveva nessuno strumento di conduzione, dunque ‘nudo’, senza guinzaglio né pettorina. Oltre ad essere stato aggredito il mio cane, sono stata morsa anche io. Ovviamente ho fatto le varie denunce: dal veterinario, al pronto soccorso (mi hanno dato due giorni di prognosi) e siamo anche andati in via Vasari, dove si trova il servizio veterinario dell’Ausl”.