Aggredita una troupe di “Fuori dal Coro” al Quarticciolo, un quartiere nella periferia di Roma. “Da quanto tempo denunciamo che quella è una zona fuori controllo? – ha scritto su X il conduttore del programma Mediaset, Mario Giordano -. Da quanto raccontiamo che lì comandano gli immigrati spacciatori? Poi nei giorni scorsi un immigrato compra crack al Quarticciolo e va a stuprare donne nel vicino parco. Noi andiamo a raccontare la situazione e scopriamo che nonostante le denunce e le promesse non è cambiato nulla. Al Quarticciolo comandano sempre i delinquenti. Che aspetta il governo a fare qualcosa? Mobilitare l’esercito? Militarizzare la zona? Ministro Piantedosi faccia quello che serve ma lo faccia… intanto domenica 7 settembre vedrete le immagini a ‘Fuori dal Coro'”.