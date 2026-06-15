Un episodio di violenza si è verificato a bordo di un autobus di Bologna sabato 13 giugno, intorno alle 8 del mattino. Secondo quanto riportato dall’edizione bolognese de “Il Resto del Carlino”, l’autista avrebbe superato di pochi metri la pensilina senza accorgersi immediatamente della richiesta di fermata, permettendo comunque la salita di un passeggero.

Proprio in quel momento la situazione sarebbe rapidamente degenerata: l’uomo, appena salito sul mezzo, avrebbe aggredito il conducente sputandogli addosso e colpendolo fisicamente fino a mordergli un orecchio, provocando il distacco di un piccolo lembo.

Colluttazione, fuga e indagini

Dopo il primo attacco, l’autista avrebbe tentato di difendersi e di allontanare il passeggero, dando origine a una colluttazione all’interno del veicolo. Al termine dello scontro, l’aggressore si sarebbe dato alla fuga appena notato l’arrivo delle forze dell’ordine.

Il conducente è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato per le cure necessarie. Nel frattempo, la Polizia ha avviato le indagini acquisendo le immagini della videosorveglianza installata a bordo del mezzo, fondamentali per identificare l’autore dell’aggressione e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.