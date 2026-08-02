WhatsApp continua ad aggiornarsi e introduce una delle funzioni più richieste dagli utenti: la possibilità di utilizzare due account differenti sullo stesso smartphone. La novità è pensata soprattutto per chi possiede due numeri di telefono, ad esempio uno personale e uno dedicato al lavoro, e fino a oggi era costretto a utilizzare dispositivi diversi oppure applicazioni alternative.

Per attivare il secondo profilo è necessario avere una seconda numerazione associata a una SIM fisica o a una eSIM. Anche lo smartphone deve supportare la presenza di più SIM. Una volta soddisfatti questi requisiti, sarà possibile configurare un secondo account direttamente dalle impostazioni dell’applicazione.

Su dispositivi Android basta entrare nelle impostazioni di WhatsApp, premere il simbolo “più” accanto al proprio nome e scegliere la voce “Aggiungi account”. Su iPhone, invece, l’opzione è disponibile entrando nella sezione del proprio profilo attraverso l’icona in basso a destra.

Notifiche, privacy e impostazioni separate per ogni profilo

Uno degli aspetti più interessanti del nuovo aggiornamento riguarda la gestione indipendente dei due account. Ogni profilo mantiene infatti le proprie impostazioni di privacy, notifiche, archiviazione e preferenze personali.

Questo significa che un utente può, ad esempio, disattivare le notifiche dell’account professionale durante le ore serali o nei giorni liberi, continuando invece a ricevere senza problemi gli avvisi relativi al numero personale.

Anche le suonerie possono essere personalizzate in modo differente per ciascun account. In questo modo sarà possibile capire immediatamente se una chiamata o un messaggio arriva dal profilo privato oppure da quello lavorativo, senza dover controllare ogni volta quale account è attivo.

La nuova funzione rende quindi molto più semplice il passaggio tra due identità digitali diverse, evitando il fastidio di dover effettuare continuamente il logout e il successivo accesso con un altro numero.

Le altre novità in arrivo su WhatsApp

L’introduzione dei due account arriva in un periodo ricco di cambiamenti per WhatsApp. Tra le funzioni più attese c’è anche la possibilità di scegliere un proprio username personale, un nome utente unico che permetterà di condividere il contatto senza dover necessariamente comunicare il numero di telefono.

Questa opzione potrebbe rivelarsi particolarmente utile per chi utilizza WhatsApp per motivi professionali, come rapporti con clienti o collaboratori, e preferisce mantenere più riservato il proprio numero privato.

Sul fronte della sicurezza, inoltre, l’app sta lavorando a nuovi strumenti per aumentare la protezione degli account collegati ad altri dispositivi. Una delle funzioni allo studio permetterebbe di ricevere una notifica quando qualcuno utilizza il proprio profilo tramite un dispositivo collegato, riducendo il rischio che un account WhatsApp Web rimanga aperto su computer non controllati.

L’impostazione, legata alla sezione “Attività dei dispositivi collegati”, dovrà però essere attivata manualmente dagli utenti attraverso il menu privacy avanzato.