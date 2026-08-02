Da anni gli scienziati cercano di capire perché alcuni pazienti affetti da melanoma rispondano molto bene all’immunoterapia mentre altri ottengano benefici limitati. La risposta potrebbe trovarsi, almeno in parte, nell’intestino.

Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Cell Reports Medicine ha individuato un possibile protagonista di questo fenomeno: un batterio del microbiota intestinale chiamato Bacteroides uniformis. Secondo gli autori dello studio, questo microrganismo sarebbe in grado di produrre sostanze che aiutano il sistema immunitario a riconoscere e attaccare le cellule tumorali, rendendo più efficace l’immunoterapia contro il melanoma.

Si tratta di una scoperta ancora nelle prime fasi della ricerca, ma particolarmente interessante perché, per la prima volta, identifica non solo un batterio associato a una migliore risposta ai trattamenti, ma anche il meccanismo biologico attraverso cui potrebbe esercitare questo effetto.

Perché l’immunoterapia non funziona allo stesso modo in tutti

Negli ultimi anni l’immunoterapia ha rivoluzionato la cura di diversi tumori, compreso il melanoma avanzato. Questi farmaci non agiscono direttamente sulle cellule cancerose, ma “sbloccano” il sistema immunitario, permettendogli di riconoscere e distruggere il tumore.

Il problema è che non tutti i pazienti rispondono allo stesso modo. Alcuni ottengono remissioni durature, mentre altri mostrano benefici modesti o addirittura nessuna risposta. Comprendere cosa influenzi questa variabilità rappresenta una delle principali sfide dell’oncologia moderna.

Negli ultimi anni il microbiota intestinale è emerso come uno dei fattori più promettenti. Diversi studi avevano già osservato che la composizione della flora batterica intestinale sembra influenzare l’efficacia dell’immunoterapia, ma mancava ancora la prova di quale batterio fosse coinvolto e, soprattutto, del meccanismo responsabile.

Il ruolo del microbiota nella risposta ai tumori

Il microbiota intestinale è costituito da miliardi di batteri, virus e altri microrganismi che convivono con il nostro organismo. Oggi sappiamo che questi microrganismi non partecipano soltanto alla digestione, ma comunicano continuamente con il sistema immunitario, influenzando infiammazione, metabolismo e difese dell’organismo.

Negli ultimi anni numerose ricerche hanno suggerito che alcune specie batteriche possano favorire una migliore risposta ai trattamenti oncologici.

Lo studio appena pubblicato aggiunge un tassello fondamentale perché identifica uno specifico batterio e una precisa molecola coinvolta nel dialogo tra intestino e sistema immunitario.

Il batterio che potrebbe aiutare il sistema immunitario

Il protagonista della ricerca è Bacteroides uniformis, una specie molto comune nell’intestino umano e considerata non patogena. Secondo gli studiosi, questo batterio utilizza il triptofano, un amminoacido introdotto con l’alimentazione, per produrre particolari composti chiamati indoli.

Sono proprio queste molecole ad attirare l’attenzione dei ricercatori. Gli indoli sembrano infatti favorire l’attivazione delle cellule immunitarie che riconoscono il melanoma, aumentando la capacità dell’organismo di reagire contro il tumore.

In altre parole, il batterio non combatte direttamente il cancro, ma potrebbe creare condizioni più favorevoli affinché il sistema immunitario svolga meglio il proprio lavoro.

L’esperimento che ha convinto i ricercatori

Per dimostrare il ruolo del batterio, gli scienziati hanno utilizzato topi allevati in ambiente sterile e completamente privi di microbi intestinali. Questo modello permette di introdurre un solo batterio alla volta e osservarne gli effetti senza interferenze.

Quando i ricercatori hanno inserito Bacteroides uniformis nell’intestino degli animali, hanno osservato una crescita più lenta del melanoma.

Ma il passaggio decisivo è arrivato successivamente. Gli studiosi hanno modificato geneticamente lo stesso batterio eliminando esclusivamente la capacità di produrre indoli.

Il risultato è stato sorprendente. Pur essendo praticamente identico al batterio originale, il ceppo modificato non era più in grado di rallentare la crescita del tumore.

Questo suggerisce che il beneficio non dipende semplicemente dalla presenza del batterio, ma proprio dalle molecole che produce durante il metabolismo del triptofano.

Arriva una prima conferma anche negli esseri umani

Dopo gli esperimenti sugli animali, i ricercatori hanno analizzato campioni biologici provenienti da pazienti oncologici trattati con immunoterapia. Anche in questo caso è emerso un dato interessante.

Le persone che avevano risposto meglio al trattamento mostravano una maggiore attività degli enzimi coinvolti nella produzione degli indoli.

Gli autori precisano che questo risultato non dimostra ancora un rapporto di causa-effetto nell’uomo, ma rappresenta una conferma coerente con quanto osservato nei modelli sperimentali.

Serviranno studi clinici più ampi per verificare se intervenire sul microbiota possa davvero migliorare l’efficacia delle cure antitumorali.

Non significa che esista già un probiotico contro il melanoma

È importante evitare interpretazioni troppo ottimistiche. La ricerca non dimostra che assumere probiotici possa prevenire o curare il melanoma.

Il batterio utilizzato nello studio non corrisponde ai comuni fermenti lattici disponibili in farmacia o al supermercato e, soprattutto, nessun integratore ha dimostrato di poter aumentare l’efficacia dell’immunoterapia.

Gli stessi ricercatori sottolineano che i cosiddetti “probiotici di nuova generazione” sono ancora in fase sperimentale e non possono essere consigliati nella pratica clinica.

Il vero protagonista potrebbe essere il triptofano

Un aspetto interessante dello studio riguarda il triptofano. Questo amminoacido è presente naturalmente in molti alimenti, tra cui uova, latticini, pesce, legumi, semi e frutta secca.

Non è però il triptofano in sé ad avere un effetetto diretto sul tumore. Secondo i ricercatori, il beneficio dipenderebbe dalla capacità di alcuni batteri intestinali di trasformarlo negli indoli che modulano la risposta immunitaria.

Per questo motivo non basta aumentare il consumo di alimenti ricchi di triptofano nella speranza di ottenere lo stesso effetto osservato nello studio. Il meccanismo è molto più complesso e coinvolge la composizione individuale del microbiota intestinale.

Una nuova frontiera della medicina personalizzata

La scoperta rafforza un concetto che negli ultimi anni sta cambiando profondamente la ricerca oncologica: il microbiota potrebbe diventare un elemento da considerare nella medicina personalizzata.

In futuro gli specialisti potrebbero valutare la composizione della flora intestinale dei pazienti prima di iniziare un trattamento e, se necessario, intervenire per renderla più favorevole alla risposta immunitaria.

Le strategie allo studio comprendono diverse possibilità. Si va dall’utilizzo di batteri selezionati fino allo sviluppo di farmaci capaci di aumentare direttamente la produzione degli indoli, oppure di alimentazioni specifiche pensate per favorire i microrganismi più utili. Al momento, però, tutte queste ipotesi sono ancora oggetto di ricerca.