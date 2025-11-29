Airbus ha richiesto ieri un aggiornamento urgente del software di controllo degli A320, dopo aver rilevato che un’intensa attività di radiazioni solari può compromettere i dati critici dei comandi di volo. Fonti interne ipotizzano che, oltre al software, possa rendersi necessario anche un riallineamento dell’hardware, un intervento che rischierebbe di provocare ulteriori e significative interruzioni operative. In India, le compagnie IndiGo, Air India e Air India Express hanno già annunciato ritardi o cancellazioni per 200-250 voli. Nel Paese circolano circa 560 velivoli della famiglia A320, anche se non è stato comunicato quanti siano effettivamente coinvolti.

Airbus, in una nota, ha spiegato che l’anomalia è emersa dopo l’analisi di un recente incidente e ha chiesto alle autorità aeronautiche mondiali di imporre agli operatori misure precauzionali immediate. Le conseguenze si stanno facendo sentire anche in Giappone: All Nippon Airways ha cancellato 95 voli domestici sabato scorso, dopo aver individuato il malfunzionamento su 34 A320 che necessitano di un aggiornamento urgente. Oltre 13.000 passeggeri hanno dovuto riorganizzare i propri spostamenti, soprattutto negli aeroporti di Tokyo-Haneda e negli scali regionali. Airbus ha confermato che il problema è legato alle radiazioni solari e che l’allerta è scattata dopo un episodio di ottobre, quando un A320 di JetBlue era improvvisamente precipitato di quota. Secondo la Bbc, sarebbero circa 6.000 gli aeromobili interessati nel mondo, molti dei quali potranno tornare operativi dopo un rapido aggiornamento.