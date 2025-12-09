Continua a far discutere il caso della famiglia che viveva nel bosco, con la coppia anglo-australiana ancora in attesa della decisione del tribunale per i minorenni de L’Aquila sul possibile rientro a casa dei loro tre figli. La storia, già raccontata nel programma “Diario del Giorno” durante la puntata di lunedì 8 dicembre, ha suscitato reazioni in tutta Italia, attirando l’attenzione anche di personalità note. Tra queste, Al Bano ha espresso grande solidarietà verso la famiglia, spingendosi a offrire un aiuto concreto che includerebbe ospitalità e una possibilità lavorativa.

In un audio diffuso durante la trasmissione, il cantautore afferma: “Sto aspettando una risposta da parte di quei signori, per sapere”, aprendo il suo messaggio di sostegno. Prosegue poi spiegando il suo intento: “Non voglio fare altro che offrire a loro la possibilità di vivere una vita come meritano. Ho detto che sto aspettando che questi signori mi diano una risposta e dovrebbe arrivare entro domani o dopodomani”.

L’esperienza personale e la volontà di aiutare

Al Bano ha anche voluto chiarire le motivazioni del suo gesto, sottolineando come non vi sia alcun fine mediatico dietro la sua decisione. Con fermezza dichiara: “Da parte mia non è un metodo per farmi pubblicità, questo non mi sta bene”. Le sue parole mirano a dissipare qualsiasi dubbio riguardo alla genuinità del suo sostegno, presentato come un atto spontaneo e sentito.

Il cantante ha inoltre ricordato di aver vissuto esperienze simili a quelle della famiglia, spiegando quanto la loro vicenda lo abbia toccato da vicino. Racconta infatti: “Io ho fatto una vita come la loro, ho vissuto con il bagno all’aperto, ho vissuto in età adulta vicino a un bosco. Da ragazzino sapevo cosa voleva dire un bel bosco per averlo vissuto, perché quella è una vita”. Le sue parole evocano una realtà semplice e autentica, che secondo lui merita rispetto e comprensione, specialmente quando coinvolge dei bambini.