Oltre mille foulard realizzati nella sartoria del carcere di Santa Maria Capua Vetere sono stati acquistati dall’Associazione nazionale magistrati (ANM). I magistrati e i loro familiari li indosseranno durante il giubileo degli operatori di giustizia, in programma sabato 20 settembre. La consegna dei foulard è avvenuta nella sede dell’ANM dalla direttrice dell’istituto, Donatella Rotundo, in un incontro con Gaspare Sturzo, presidente della commissione Legalità dell’Associazione.

“Questa scelta è un messaggio di speranza nell’anno del giubileo”, ha commentato Sturzo, mentre la direttrice Rotundo ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti “un ponte tra chi amministra la giustizia e chi spera nella legge e nella giustizia come opportunità di cambiamento e rinascita”. La produzione dei foulard rientra nelle attività della sartoria del carcere, rilanciate dalla direttrice dopo le violenze del 2021. Tra le iniziative formative, particolare attenzione è stata dedicata al settore tessile, con il coinvolgimento di grandi aziende italiane, per favorire la formazione e il reinserimento dei detenuti.