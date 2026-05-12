La Knesset, sede dell’assemblea parlamentare di Israele, ha approvato ieri sera una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023. 93 i voti a favore e nessuno contrario.

300 presunti terroristi catturati dalle forze di sicurezza in Israele

La proposta di legge bipartisan prevede un tribunale speciale per processare i circa 300 presunti terroristi catturati dalle forze di sicurezza in Israele.

In base alla nuova legge, il tribunale potrà accusare gli aggressori di tutti i reati pertinenti, tra cui il genocidio. Coloro che venissero condannati per genocidio rischiano la pena di morte.

La legge è stata presentata congiuntamente dal deputato del partito Sionismo Religioso Simcha Rothman della coalizione di governo, e dalla deputata di Yisrael Beytenu Yulia Malinovsky dell’opposizione.

Il ministro della Giustizia Yariv Levin ha definito l’approvazione della legge “uno dei momenti più importanti dell’attuale Knesset. Si percepisce che stiamo facendo la cosa giusta trovando un modo per unirci in questo momento, anche se siamo alla vigilia delle elezioni e nonostante tutti i disaccordi esistenti”.

Stop rilascio detenuti per ostaggi

La legge stabilisce inoltre che chiunque sia sospettato, accusato o condannato per i crimini del 7 ottobre non può essere rilasciato tramite accordi di liberazione dei detenuti.

Tuttavia, l’attuazione della legge potrebbe essere ritardata da disaccordi tra i ministeri della difesa e delle finanze in merito ai costi previsti per l’istituzione del tribunale speciale.