Un uomo italiano di 36 anni, con precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri di San Donato Milanese per violenza sessuale e tentata rapina. La vittima, una ventenne, aveva conosciuto l’uomo tramite i social network e, al primo incontro di persona, è stata aggredita e minacciata con un coltello. Le informazioni fornite dalla ragazza sono state determinanti per l’identificazione e il fermo dell’uomo, che ora si trova nel carcere di San Vittore su disposizione del Gip del Tribunale di Milano. L’uomo è accusato di violenza sessuale, tentata rapina aggravata e porto di armi o oggetti atti ad offendere.