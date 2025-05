C’era il Mondo a San Pietro alla messa di inizio pontificato di Papa Leone X|V: oltre150 mila fedeli, 156 delegazioni di cinque Continenti, copertura televisiva mondiale.

Presenti il presidente Sergio Mattarella con la figlia Laura, la premier Giorgia Meloni e la presidente del Perù, Dina Boluarte; ovvero le più alte autorità dei due Paesi coinvolti nella sua vita. E con loro J.D. Vance, il vice di Trump, insieme al segretario di Stato Marco Rubio.

Molte le teste coronate: dai Reali di Spagna a Mathilde del Belgio con Re Filippo, da Charlene di Monaco a Marina Doria vedova di Vittorio Emanuele di Savoia, dai granduchi del Lussemburgo ai principi Alois e Sophie del Liechtenstein.

Numerosi i capi di Stato a cominciare dall’ucraino Zelensky, dalla presidente Ue (Ursula von der Leyen), dal cancelliere tedesco Merz, dal premier francese Bayrou; numerosi i rappresentanti delle altre religiose e delle delegazioni ecumeniche; tutti incontrati davanti all’Altare della Confessione. E qui, rompendo il protocollo, ha abbracciato il fratello maggiore Luis.

L’OMELIA MANIFESTO DEL PAPA: AMORE E UNITÀ

Papa Leone ha cominciato la sua prima omelia citando sant’Agostino. Poi è andato dritto ai due temi che più gli stanno a cuore: l’unità della Chiesa e la pace nel mondo. Ha rimarcato:”In questo nostro tempo vediamo ancora troppa discordia, troppe ferite causate dall’odio,dalla violenza, dai pregiudizi, dalla paura del diverso, da un paradigma economico che sfrutta le risorse della Terra ed emargina i più poveri. E noi vogliamo essere dentro questa pasta”.

E poi:” Sento forte la presenza spirituale di Francesco.” E ne ha approfittato per ricordare che sabato in Francia è stato beatificato il sacerdote Camille Costa vissuto tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900 “ testimone di grande carità pastorale”.

IL PRIMO GIRO IN PAPAMOBILE

Prima di recarsi in San Pietro Papa Leone ha fatto in Papa mobile il suo primo giro in piazza San Pietro e lungo via della Conciliazione. Alla stessa ora il vice di Trump si è recato con la moglie Usha nella basilica di Santa Maria Maggiore per pregare sulla tomba di Papa Francesco.

Nella circostanza ha detto: “Papa Bergoglio è amato da molti cattolici in tutto il mondo e spero che vi unirete a me per pregare per il riposo della sua anima”.

Ha riassunto la giornata il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana: “Ringrazio il Santo Padre per le parole pronunciate oggi; il suo appello a costruire un mondo di pace è un richiamo forte e urgente a superare conflitti, divisioni e violenze. Lo spirito missionario e l’aiuto al dialogo del Papa rappresentano un dono prezioso per l’umanità. Si colga questa opportunità di pace”.