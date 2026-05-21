Palantir, c’è chi dice no. Il sindaco Sadiq Khan straccia l’accordo (senza gara) con la Polizia di Londra
Il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, ha bloccato un accordo da 50 milioni di sterline tra Scotland Yard e Palantir, il controverso colosso tecnologico Usa specializzato nell’analisi dei big data, a fronte di una “chiara e grave violazione” delle norme sugli appalti pubblici.
Accordo da 50 milioni di sterline
La Met Police aveva infatti trattato esclusivamente con Palantir – senza aprire una procedura di gara – per dotarsi di un sistema di intelligenza artificiale per automatizzare le indagini.
L’ufficio del sindaco per la polizia della capitale britannica (Mopac) ha sollevato preoccupazioni sull’etica aziendale della società americana e sull’assenza di un adeguato rapporto qualità-prezzo.
Palantir, colosso che fa riferimento a Peter Thiel e Alex Karp, è già finito al centro di molteplici polemiche, a partire dai suoi software basati in larga parte sull’intelligenza artificiale, utilizzati in guerra dagli Stati Uniti e Israele, in particolare nel corso della rappresaglia dello Stato ebraico a Gaza.
Ma anche il Regno Unito ha siglato contratti e avviato trattative, non solo nell’ambito della difesa, ma pure per la gestione dei dati sanitari, e in questo caso solo l’intervento di Khan ha bloccato un’ulteriore espansione su un settore sensibile come quello delle indagini.
Il ruolo di Tony Blair e Peter Mandelson
La collaborazione di Londra con Palantir, iniziata coi governi conservatori, è stata portata avanti e incrementata sotto quello laburista del premier Keir Starmer, anche grazie al tramite esercitato dall’ex primo ministro Tony Blai.
E in passato da Peter Mandelson, ex ministro ed ex ambasciatore negli Usa legato a doppio filo al defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein, la cui nomina politica a inviato diplomatico (revocata l’anno scorso) ha contribuito fortemente all’attuale crisi della leadership di Starmer.