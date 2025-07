Sarebbero state la compagna e la madre della vittima a uccidere Alessandro Venier, un uomo di 35 anni di Gemona in provincia di Udine. Venier è stato trovato morto oggi, giovedì 30 luglio, e fatto a pezzi nella cantina della propria abitazione. Le due donne avrebbero già ammesso la responsabilità dell’omicidio. Il decesso risalirebbe ad alcuni giorni fa e le spoglie sarebbero state coperte da calce viva, probabilmente per nasconderle e perché non si diffondesse l’olezzo. Restano da chiarire i ruoli che hanno avuto singolarmente nella vicenda le due donne.

Il corpo del 35enne sarebbe stato fatto a pezzi nella propria abitazione di Gemona. L’uomo era padre di una bimba di soli sei mesi che ora è stata affidata ai Servizi sociali comunali. La sua compagna nonché madre della bimba è una 30enne di origini colombiane. La donna è accusata, insieme alla madre di Venier, di omicidio, occultamento e distruzione del cadavere.

I vicini sono increduli che la mamma della vittima possa essere coinvolta nel crimine e invitano alla prudenza: si tratta di un’infermiera conosciuta da tutti.

Sembra che a chiamare i Carabinieri siano state le due donne, che hanno poi confessato il delitto e fatto ritrovare il corpo. Ora sono partite le indagini per ricostruire il movente e l’esatta dinamica dell’accaduto. Il magistrato di turno ha autorizzato la rimozione delle spoglie che sono state trasferite nel più vicino centro di medicina legale per l’autopsia.

“A mia memoria, non è mai successa una cosa del genere qui. È un fatto gravissimo, straziante”. Lo ha detto il sindaco di Gemona Roberto Revelant. “Non conoscevo la vittima – ha aggiunto il sindaco -: mi hanno riferito che lavorava spesso all’estero. Non avendo mai avuto rapporti con questa famiglia, non so nemmeno che relazioni ci fossero tra madre e figlio. La coppia ha una bambina molto piccola, di pochi mesi che ora ha bisogno di ricostruirsi una vita. Tutta Gemona si stringe attorno a lei. Ce ne stiamo occupando, attraverso i Servizi sociali, con la massima attenzione, per garantirle sicurezza e un futuro dignitoso”.