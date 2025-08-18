Dal 10 agosto non si hanno più notizie di Alessia Daminelli, 15 anni, scomparsa da Brembate di Sopra (Bergamo). La ragazza si è allontanata da casa senza documenti né telefono, un dettaglio che aumenta la preoccupazione dei familiari. Da giorni parenti, amici e volontari dell’associazione Penelope sono mobilitati nelle ricerche, mentre i genitori lanciano un appello: “Aiutateci a ritrovarla. Chiunque l’abbia vista contatti subito le forze dell’ordine o il numero 3807814931”. Alessia è alta circa un metro e sessanta, pesa 58 chili, ha capelli castani e occhi marrone scuro. L’ultimo avvistamento la descrive con pantaloni di cotone verde oliva, una maglietta bianca a maniche corte con un disegno, una borsa a tracolla di stoffa nera e una cassa Bluetooth ovale blu elettrico.