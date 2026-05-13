Alessia La Rosa non ce l’ha fatta. Soprannominata “la guerriera”, la bambina palermitana di otto anni che per quasi sette ha combattuto contro un tumore è morta ieri. Alessia era una grandissima tifosa del Palermo calcio ed era abbonata in curva Nord. La bambina era diventata il simbolo di una solidarietà che ha travalicato i confini siciliani. Negli ultimi mesi infatti, in diversi stadi italiani sono stati cantati cori ed esposti per lei striscioni di incoraggiamento.

Alessia, diventata il portafortuna del calciatore rosanero Jacopo Segre, con il quale era scesa in campo in diverse gare ufficiali, era stata anche invitata dai tifosi del Venezia allo stadio Penzo per assistere alla partita di venerdì scorso tra gli arancioverdi e il Palermo. Le sue condizioni, però, sono peggiorate nelle ultime settimane e per lei non c’è stato più nulla da fare.

“Per il suo amore per il Palermo, vissuto dagli spalti della curva Nord, e per la sua straordinaria capacità di incarnare la passione più genuina per i nostri colori, il ricordo di Alessia resterà per sempre vivo nei ricordi del club e della grande famiglia rosanero” si legge in una nota del club rosanero.