Nel pomeriggio di martedì 12 maggio a Nepi, in provincia di Viterbo, un uomo di 38 anni ha tentato di rapire una bambina di appena due anni strappandola dalle braccia della madre. Stando alle prime ricostruzioni, la bimba si trovava in auto con la mamma, mentre il padre era all’interno degli ambulatori della zona di via Roma per una visita medica. In quel momento il 38enne, di nazionalità rumena, si sarebbe avvicinato improvvisamente al veicolo tentando di sottrarre la bambina.

L’intervento decisivo dei passanti

La madre della piccola ha reagito immediatamente opponendo resistenza, urlando e suonando il clacson per attirare l’attenzione. Per fortuna, alcuni passanti sono intervenuti in tempo in suo soccorso, riuscendo a bloccare l’uomo fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Dopo pochi minuti, sono intervenuti sul posto la polizia locale e i carabinieri, che hanno fermato il 38enne per gli accertamenti. Nelle ore successive al tentato rapimento, è emerso che l’uomo sarebbe stato trovato in stato di alterazione dovuto forse all’assunzione di alcol. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Nepi, che ha dichiarato: “Sembra che la persona era in uno stato di ubriachezza. Un fatto che speriamo sia isolato. Comunque invito le forze dell’ordine e la popolazione alla massima attenzione e, in presenza di movimenti strani, ad avvisare polizia locale e carabinieri”.