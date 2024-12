Doveva essere la festa per un doppio compleanno, 50 lei e 60 lui, ma all’improvviso e all’insaputa degli ospiti si è trasformata in un matrimonio. E’ successo a Corciano, in provincia di Perugia, e la storia è raccontata dal Messaggero sulle pagine umbre.

Doppia festa di compleanno con sorpresa: è un matrimonio

All’improvviso la luce nella sala si è abbassata ed è partita la musica della marcia nuziale e la comparsa concomitante di un altare. Il festeggiato ha tirato via il fazzoletto dal taschino e una bottoniera di fiori è apparsa sul suo completo grigio scuro.

La festeggiata fino a un secondo prima con un vestito a fantasia viola è invece entrata in sala con un romantico abito rosa da cerimonia. E l’assessore prima confuso tra gli invitati ha chiesto: “Michela, vuoi tu prendere Daniele come tuo sposo?”.

All’improvviso spuntano altare, anelli e assessore

Tra chi sorrideva, chi si è fatto scappare qualche lacrima e chi ci ha messo un po’ a capire che scherzo avessero appena fatto i neo sposi. Al momento della torta è scattata un’emozione ancora più grande, con i loro figli a portare le fedi e una famiglia felice a coronare così un rapporto stretto da anni ma ancora non davanti a un altare.

In realtà, il matrimonio vero e proprio si era celebrato in forma intima nella casa comunale di Corciano, con l’amico assessore.