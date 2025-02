Alla fiera delle armi di Verona, la quarta edizione di “Eos European outdoor show” che si è conclusa ieri in Fiera, c’erano dei minorenni con le armi in mano. La denuncia è arrivata da tre consiglieri regionali, Renzo Masolo e Andrea Zanoni di Europa Verde e Erika Baldin del Movimento 5 Stelle. Ed effettivamente, stando alle immagini pubblicate su Facebook dall’associazione Mediterranea Saving Humans EDT Verona, in fiera c’erano dei giovanissimi che maneggiavano pistole e fucili.

I tre consiglieri hanno scritto un comunicato congiunto in cui hanno denunciato quanto visto, giudicando l’immagine “disturbante per chiunque, ma che ancora una volta si è ripetuta alla Fiera delle armi a Verona, nonostante il clamore degli anni scorsi e le rassicurazioni che ne sono conseguite. I controlli all’interno della manifestazione evidentemente non sono all’altezza vista la facilità con cui dei minorenni possono trovarsi a maneggiare delle armi da fuoco”.

I tre consiglieri hanno aggiunto: “Riteniamo che la cultura delle armi sia nociva e che le istituzioni, chiamate sempre più spesso a gestire episodi di violenza, dovrebbero prendere le distanze dall’organizzazione di questo evento. Non è possibile pensare a un ‘Veneto di pace’ accanto a un Veneto che consente a ragazze e ragazzi di far esperienza delle armi”.

Masolo, Zanoni e Baldini hanno spiegato ancora: “Nonostante questa Fiera venga spesso utilizzata da alcuni esponenti politici per un ottenere po’ di visibilità, la politica non può sottrarsi alle proprie responsabilità di fronte alle future generazioni, che non possono vivere come un evento normale il fatto di giocare con delle armi in mano. Abbiamo già richiamato in passato la Regione Veneto per il suo patrocinio all’evento. Ci auguriamo che le istituzioni venete non aspirino a una regione da far west”.