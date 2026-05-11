Nel 2027 sarebbe stata vittima di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali dolose plurime e ripetuti episodi di violenza sessuale. La donna, una cinquantenne invalida al 100%, in passato ha sporto alcune denunce, poi però ritirate per paura di ritorsioni. Nell’autunno scorso, grazie a una sinergia tra servizi sanitari, psichiatrici, sociali e uffici inquirenti, è partita un’inchiesta che ha ricostruito anni di abusi attraverso l’analisi di referti medici e l’ascolto protetto di testimoni e della stessa parte offesa.

L’incubo, durato quasi dieci anni, consumato tra le mura domestiche e alimentato dalla vulnerabilità della vittima, si è concluso all’alba del 5 maggio scorso con l’arresto di un quarantenne astigiano. Gli agenti della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Asti hanno arrestato l’uomo, ora rinchiuso nel carcere ‘Lorusso e Cutugno’ di Torino su ordinanza del Gip. Pochi giorni fa, l’ultimo atto di violenza ha costretto la Questura a collocare d’urgenza vittima in una struttura protetta, ma l’indagato ha continuato a minacciarla. Nell’interrogatorio di garanzia il quarantenne ha ammesso solo parzialmente le proprie responsabilità. Il giudice ha confermato l’arresto per il rischio di reiterazione del reato.