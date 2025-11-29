Sono ormai più di trecento le vittime accertate tra Sri Lanka e Indonesia a causa delle violente alluvioni dei giorni scorsi. In Sri Lanka, le piogge torrenziali generate dal ciclone Ditwah hanno provocato 123 morti e le autorità segnalano ancora 130 dispersi, secondo quanto comunicato dal Centro di gestione delle catastrofi. Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta, mentre quasi 44 mila persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni distrutte o rese inagibili dalla pioggia incessante che ha colpito il Paese per un’intera settimana, trovando riparo nei centri di assistenza statali. Nel frattempo, in Indonesia la situazione non è meno drammatica: le autorità confermano che il numero dei morti causati dalle inondazioni ha superato quota duecento, aggravando un bilancio già pesantissimo e rendendo ancora più complesso l’intervento delle squadre di emergenza.