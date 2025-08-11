Un uomo di 85 anni di Cori, in provincia di Latina, è morto questa mattina all’ospedale Santa Maria Goretti. Il paziente, con patologie concomitanti, era stato ricoverato il 2 agosto scorso in condizioni già critiche. Si tratta del nono decesso per il virus West Nile nel Lazio. Anche in Campania l’infezione ha mietuto un’altra vittima, un uomo di 83 anni, che risiedeva a Capua (Caserta), deceduto all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, perché infettato dal virus. Si tratta dell’ottava vittima nel Casertano.

Il sindaco di Capua, Adolfo Villani, ha attivato le procedure per il monitoraggio nell’area dove viveva l’anziano ed emesso un’ordinanza disponendo in via precauzionale la pulizia dei terreni incolti, delle piscine in disuso e di tutte le strutture in grado di sviluppare ristagni d’acqua. L’83enne era stato ricoverato nei giorni scorsi, ma le sue condizioni si sono aggravate fino a provocarne il decesso.