Due bambini di 7 e 11 anni, uno italiano e l’altro tedesco, vivevano da alcuni mesi, e fino a sabato scorso, in una comunità nel bosco di Gibilmanna, località montana vicina a Cefalù.

Nel bosco di Gibilmanna, sui monti sopra Cefalù

La polizia giudiziaria della procura dei minorenni li ha prelevati da un casolare umido e in abbandono, insieme alle madri, e su disposizione della procuratrice Claudia Caramanna li ha condotti nella casa di un familiare di una delle donne. Lo scrive Repubblica-Palermo.

I bambini dormivano su un materassino gonfiabile, secondo quanto ricostruito dalla polizia, e sembra che non siano mai andati a scuola e non sono stati mai vaccinati.

Nella comunità – guidata da un “santone” tedesco – vivono una quindicina di persone, di varia nazionalità, alcune delle quali hanno preso in affitto delle villette nella zona.

La procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo, mentre per quando riguarda i bambini è il tribunale per i minorenni a occuparsi della vicenda.