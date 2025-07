Si apre un nuovo fine settimana da bollino rosso sulle strade italiane, segnando uno dei momenti più intensi dell’esodo estivo. Milioni di italiani si preparano a partire per le vacanze, provocando un forte aumento del traffico su tutta la rete stradale e autostradale. L’Anas ha attivato il piano estivo per la viabilità, con una serie di misure speciali per garantire sicurezza e fluidità del traffico.

A partire da venerdì alle 16 scatta il divieto di circolazione per camion e tir, che resterà in vigore fino alle 22. Il blocco sarà replicato sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22. Il bollino rosso è previsto per venerdì pomeriggio, sabato mattina e domenica pomeriggio, ma è sull’Autobrennero che la situazione sarà più critica, con un fine settimana da bollino nero in entrambe le direzioni. In previsione di code e rallentamenti, il personale dell’Autostrada del Brennero sarà schierato in forze, con ausiliari del traffico ogni 50 km, servizio di esazione potenziato e un centro assistenza attivo 24 ore su 24.

Rete stradale sotto pressione e piano sicurezza Anas

Per ridurre al minimo i disagi, l’Anas ha sospeso l’80% dei cantieri attivi, pari a 1.348 su 1.672, almeno fino a settembre. Anche 98 cantieri inamovibili sono stati temporaneamente chiusi, liberando circa 680 km di carreggiate. Solo in questo weekend si prevede che circoleranno oltre 13 milioni di veicoli, mentre nel periodo compreso tra il 25 luglio e il 31 agosto si stimano oltre 273 milioni di spostamenti.

“Siamo impegnati a garantire la sicurezza degli utenti, monitorando costantemente la rete stradale,” ha dichiarato Claudio Andrea Gemme, AD di Anas. Sono 2.500 gli addetti al lavoro giorno e notte, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e le forze dell’ordine, per intervenire prontamente in caso di emergenza.

I primi due weekend di agosto saranno i più complicati: sabato 2 e 9 agosto è previsto il bollino nero su tutta la rete nazionale. Le tratte critiche si concentreranno lungo i principali itinerari turistici: dalla A2 del Mediterraneo alle statali in Calabria e Sicilia, dalla SS148 Pontina alle autostrade siciliane, dalla SS1 Aurelia alla SS16 Adriatica, senza dimenticare le arterie del Nord, come la SS36 del Lago di Como, la SS26 della Val d’Aosta e la SS309 Romea.