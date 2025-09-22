Doveva essere una serata spensierata di fine estate quella di Milena Marangon e Giorgia Cagliani, entrambe 21enni di Paderno d’Adda. Le due ragazze avevano deciso di raggiungere Brivio, in Brianza lecchese, al confine con la provincia di Bergamo, per partecipare a una delle feste paesane più sentite della zona. Un momento di svago tra musica, gente e tradizione che, purtroppo, non hanno mai potuto vivere.

Poco dopo aver parcheggiato nei pressi della palestra comunale, le due giovani sono state travolte lungo via per Airuno da un furgone guidato da un 34enne di origini polacche. L’impatto è stato violentissimo e per loro non c’è stato scampo. Una loro amica, Chiara, ventenne di Robbiate, che camminava a pochi metri di distanza, è rimasta miracolosamente illesa.

L’impatto, i soccorsi e l’arresto

La tragedia si è consumata intorno alle 22 di sabato sera. Sul posto sono intervenuti immediatamente due ambulanze e l’elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimare Milena e Giorgia è stato vano. L’intera area è stata transennata per ore, con i carabinieri della Compagnia di Merate impegnati nei rilievi.

Il conducente del furgone, sottoposto ai test, è risultato negativo all’alcol ma positivo al narcotest. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di omicidio stradale. Le prime ricostruzioni parlano di una traiettoria allargata dal mezzo, probabilmente per evitare un’altra vettura in una zona resa caotica dalle numerose auto parcheggiate per la festa. Le due ragazze, che camminavano con le spalle al senso di marcia in un tratto poco illuminato, non si sono accorte in tempo del pericolo.

Il dolore delle comunità

La morte di Milena e Giorgia ha scosso profondamente Paderno d’Adda, il loro paese di origine, e Brivio, teatro della tragedia. Entrambe erano molto legate al territorio e avevano fatto parte della Consulta giovanile, contribuendo all’organizzazione di attività per i coetanei.

I sindaci di Brivio e Paderno d’Adda hanno proclamato il lutto cittadino, annullando spettacoli e manifestazioni previste nei giorni successivi. La processione religiosa, confermata in forma silenziosa, è stata trasformata in un momento di raccoglimento e preghiera per le due giovani vittime.