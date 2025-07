Andrea Cavallari, 26 anni, condannato a 11 anni e 10 mesi per la strage nella discoteca di Corinaldo, è stato catturato a Barcellona dopo una fuga di 2 settimane. Il giovane era scomparso dopo aver conseguito la laurea in Scienze giuridiche all’Università di Bologna, e partecipato a un pranzo di festeggiamento con i familiari. Secondo gli investigatori, la sua fuga non era stata un gesto impulsivo ma un piano studiato da tempo, in cui persino il percorso universitario avrebbe giocato un ruolo strategico.

Cavallari sapeva che per il giorno della laurea gli sarebbe stato concesso un permesso straordinario, e lo ha sfruttato come occasione per darsi alla macchia. Come riportato dal Corriere della Sera, si ipotizza che il ragazzo abbia approfittato della fiducia ottenuta grazie alla buona condotta in carcere per preparare l’evasione. Dopo aver ricevuto un regalo in denaro da madre, nonna e patrigno, ha detto di dover incontrare la fidanzata ed è salito in auto con due amici. Da quel momento, di lui nessuna traccia. Curiosamente, la ragazza in questione ha rivelato di non vederlo da due anni, nonostante il loro legame fosse stato in passato molto stretto.

I precedenti

La storia criminale di Cavallari dimostra la sua abilità nel muoversi anche fuori dai confini italiani. Dopo Corinaldo, insieme ai suoi complici avrebbe tentato altre rapine, tra cui una in Francia, vicino a Disneyland. Anche se arrestati, furono rilasciati e riuscirono a rientrare in Italia. La notte della tragedia a Corinaldo, tra il 7 e l’8 dicembre 2018, la gang usò spray urticante per generare il panico e derubare i presenti. Sei persone morirono nella calca: cinque minorenni e una madre di 39 anni.