Un giovane di 18 anni residente a Roma è finito agli arresti domiciliari per il reato di “istigazione o aiuto al suicidio” nell’ambito delle indagini sul decesso di Andrea Prospero, il diciannovenne studente universitario di Lanciano in provincia di Chieti, trovato morto lo scorso 29 gennaio in un appartamento del centro storico di Perugia dove frequentava il corso di Informatica all’università. Prospero è stato trovato dopo cinque giorni di ricerche.

Prima di morire, Prospero aveva confidato a questo “amico virtuale” su Internet le sue “ansie e insofferenze” rispetto alla vita universitaria. Il diciannovenne sarebbe stato “più volte incitato e incoraggiato” dal giovane romano ad assumere i farmaci che hanno portato alla sua morte. Non solo: secondo quanto spiegato dalla Procura, il suicidio è stato raccontato in diretta su Telegram. Il ragazzo arrestato sarebbe rimasto in chat con Prospero fino a quando quest’ultimo non avrebbe perso i sensi, smettendo di rispondergli.

Il giovane finito agli arresti domiciliari è incensurato e viene descritto dagli inquirenti come appartenente a un contesto familiare “assolutamente normale”. Su Telegram, il 18enne avrebbe invitato più volte la vittima a prendere “tutte” le pasticche di ossicodone e xanax non facendo nulla per dissuaderlo. Lo avrebbe istigato a togliersi la vita, esortandolo a buttare giù i medicinali insieme a del vino.

Oltre a quest’ultimo, sotto indagine è finito anche un altro giovane che vive in Campania. Sarebbe stato lui, ha spiegato il procuratore di Perugia Raffaele Cantone, a fornire il medicinale a base di oppiacei che hanno ucciso Prospero. Cantone ha spiegato, tuttavia, che questo secondo giovane “non risponde dello stesso reato (istigazione o aiuto al suicidio, ndr) perché non era in grado ovviamente di conoscere la ragione per la quale Prospero ha utilizzato il medicinale”.

La causa del decesso di Andrea Prospero è da ricercare nel mix letale assunto. Si tratta di benzodiazepine e ossicodone, sostanze che hanno un effetto depressivo sul sistema respiratorio e cardiovascolare.