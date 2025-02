Una donna che ha trascorso gli ultimi anni della sua vita in una Rsa di Stagno Lombardo in provincia di Cremona, dopo la sua morte ha deciso di donare 85mila euro all’amministrazione del comune.

Ora, dopo vari passaggi burocratici, l’amministrazione di Stagno Lombardo è finalmente entrata in possesso della somma che la defunta Edda Riotta, una donna originaria di Brescia, ha lasciato in eredità. I circa 85mila euro saranno disponibili a partire dal mese di aprile, subito dopo l’approvazione del consuntivo.

“Questa somma è davvero una boccata d’ossigeno per la nostra amministrazione”, ha fatto sapere il sindaco Roberto Mariani. Che ha aggiunto: “Va detto che non può essere utilizzata per spese correnti, ma solo ed esclusivamente per spese di investimento”.

La donna è deceduta nei mesi scorsi. Nel testamento redatto lo scorso aprile, aveva incaricato il cugino di usare i propri averi per le spese del funerale e devolvere poi tutto il resto in beneficenza.

I soldi verranno utilizzati per acquistare un nuovo scuolabus

L’eredità era costituita da un conto corrente bancario di circa 100mila euro e da beni mobili presenti nell’abitazione di cui la stessa Edda Riotta risultava comodataria. Il Comune ha già fatto sapere come spenderà la somma: “Da qualche mese siamo in enorme difficoltà con il nostro scuolabus che ormai sente i segni del tempo, ha già un chilometraggio elevato ed è spesso oggetto di guasti importanti, che necessitano di manutenzioni particolarmente onerose”.

L’amministrazione comunale di Stagno Lombardo ha spiegato ancora: “Non è un caso che ultimamente chiediamo in prestito il mezzo al Comune di Pieve d’Olmi o Corte de’ Frati, che veramente ringrazio per la grande disponibilità dimostrata. L’eredità ricevuta verrà utilizzata, con i tempi tecnici, per l’acquisto di un nuovo scuolabus per le nostre scuole che sarà a disposizione con il nuovo anno scolastico”.

Come raccontato dal sindaco, senza questa somma piovuta dal cielo, comprare un nuovo scuolabus “sarebbe stata davvero complicata e forse insostenibile con risorse del nostro bilancio. Visto anche il numero di nuovi iscritti alle nostre scuole primaria e dell’infanzia, l’acquisto di un nuovo scuolabus si rende necessario. Proprio per questo mi sento di ringraziare veramente di cuore i familiari della signora Riotta, l’avvocato Alessandro Corrà, il notaio Giovanni Corioni e tutti quanti hanno lavorato per arrivare a questo obiettivo e vi lavoreranno per chiudere con l’acquisto dello scuolabus”.

Il sindaco Roberto Mariani ha concluso: “Sarà sicuramente premura dell’amministrazione comunale dare totale risalto al generoso gesto compiuto da Edda Riotta e coinvolgere i familiari, sempre molto disponibili, nel momento di inaugurazione e consegna del nuovo scuolabus. Rinnoveremo a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità il nostro grande grazie”.