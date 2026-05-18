Jannik Sinner vince a Roma gli Internazionali dopo aver battuto il norvegese Casper Rund e viene premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Adriano Panatta e il presidente Fitp, Angelo Binaghi. È il Capo dello Stato a consegnargli il trofeo, poi la stretta di mano prima dell’abbraccio con Panatta, che nel ’76 aveva vinto a Roma, ultimo italiano a imporsi al Foro Italico nel singolare maschile.

Jannik ha poi affrontato il temutissimo discorso: “Qui sul palco con Adriano Panatta, il presidente, Angelo… (Binaghi, ndr) Sono sempre molto emozionato quando c’è il signor Sergio Mattarella…”. Jannik dopo aver usato queste parole e chiamato in questo modo il presidente della Repubblica ride. Anche gli spettatori hanno una reazione divertita. Il tennista numero uno al mondo, avendo capito di aver commesso una gaffe prova a rimediare e mantentendo il sorriso sul volto dice: “Riesco sempre in qualche modo a mettermi in situazioni non proprio piacevoli”.

Poi rivolgendosi a Panatta dice: “Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua ma siamo molto molto contenti”. “È stato un giorno storico: nel doppio è la prima volta nella storia che hanno vinto due italiani qua, l’anno scorso Jas (Paolini, ndr) ha vinto sia il singolare sia il doppio con Sara (Errani, ndr). Stiamo continuando a dare il nostro meglio qua, grazie mille a voi, sono state due settimane lunghe ma bellissime, ci vediamo l’anno prossimo”.