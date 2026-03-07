Un’anziana è morta sbranata da tre cani. L’incidente è avvenuto in Carolina del Nord, negli Stati Uniti. Secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Cherokee, gli agenti sono intervenuti sul posto la notte del 25 febbraio. I primi soccorritori sopraggiunti hanno dichiarato che la donna è stata dichiarata morta sul colpo. È stata identificata come Diane Emily Pellington, 74 anni.

L’autopsia e i risultati preliminari hanno confermato che la sua morte è stata causata dall’aggressione da parte degli animali. L’ufficio dello sceriffo ha dichiarato che i tre cani sono stati sequestrati dall’abitazione in cui vivevano insieme al loro padrone e tenuti in quarantena in attesa di un’indagine. “L’ufficio dello sceriffo della contea di Cherokee esprime le sue condoglianze alla famiglia della signora Pellington e terrà i suoi cari vicini nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere”, ha dichiarato l’ufficio dello sceriffo. “Chiediamo inoltre a tutti di rispettare la loro privacy mentre affrontano questo momento difficile”.