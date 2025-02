Una donna di 82 anni è stata trovata morta, ieri mattina, nella sua casa nel quartiere delle Palombare, ad Ancona. L’anziana viveva con il figlio disabile di 55 anni, che l’ha vegliata per due giorni. A dare l’allarme è stata la figlia dell’82enne, che non riuscendo a mettersi in contattato per due giorni con la madre si è preoccupata. A quel punto allora ha allertato dei conoscenti e si sono attivati anche i servizi sociali. Quando sono arrivati sul posto, nessuno ha risposto al campanello è stato chiaro che fosse accaduto qualcosa. Sono stati chiamati il 118 e i vigili del fuoco, che sono riusciti a entrare con l’autoscala.

Il corpo della donna era adagiato a terra in cucina. Insieme a lei il figlio, affetto da una disabilità totale, che non ha potuto rendersi conto di quello che era successo. È rimasto in casa con la mamma morta almeno dallo scorso martedì. I servizi sociali lo hanno accompagnato in ambulanza al pronto soccorso di Torrette per una visita di controllo. Fortunatamente, stava bene.