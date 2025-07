Tragedia sull’autostrada A4 Torino-Milano, al confine tra Lombardia e Piemonte. Quattro persone hanno perso la vita in un violentissimo scontro frontale tra due auto. Lo schianto è avvenuto nel tratto compreso tra Novara Est e Marcallo Mesero. A causare l’incidente, secondo le prime ricostruzioni, è stato uno dei due veicoli che ha imboccato l’autostrada contromano.

L’impatto è stato devastante. Una delle vetture, con a bordo quattro persone, è stata centrata in pieno: tre degli occupanti sono morti sul colpo, mentre la quarta, una donna, è stata trasportata d’urgenza in codice rosso con l’elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, dove ora si trova ricoverata in condizioni gravissime. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti, ma i primi elementi raccolti raccontano un errore fatale compiuto da un anziano alla guida.

Un errore fatale in contromano

L’autore dell’ingresso contromano è Egidio Ceriano, 82 anni, originario di Magenta (Milano) e residente a Cerano, in provincia di Novara. L’uomo si è immesso sull’autostrada a Marcallo Mesero, entrando sulla corsia di sorpasso in senso opposto alla marcia. Convinto, probabilmente, di trovarsi nella corsia corretta, ha percorso diversi chilometri prima dell’impatto frontale. È morto sul colpo.

A bordo dell’altra vettura, una Peugeot 3008, viaggiavano Mario Paglino, torinese trasferito a Novara, e Gianni Grossi, suo compagno nella vita e nel lavoro, insieme al 37enne Amodio Giurni e alla moglie 36enne, l’unica sopravvissuta. I primi tre sono deceduti a causa dell’urto, mentre la donna è ora in terapia intensiva.

Le vittime e il lutto nel mondo delle Barbie

Tra le vittime ci sono due nomi molto conosciuti nel mondo del collezionismo: Mario Paglino e Gianni Grossi. I due, nel 1999, avevano fondato “Magia2000”, una società specializzata nella creazione di Barbie personalizzate e spesso in collaborazione con la stessa Mattel. Alcune delle loro bambole sono state vendute in aste benefiche internazionali: nel 2015 una creazione ha raggiunto il valore di 15mila euro.