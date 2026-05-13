Era uscito di casa pur essendo ai domiciliari per andare a fare un ultimo saluto a un parente defunto. La fuga del pensionato, 73 anni, non è però sfuggita ai carabinieri e l’uomo è stato denunciato per evasione. L’episodio è accaduto a Serrenti, nel sud Sardegna, dove il detenuto stava scontando una pena definitiva di due anni e sei mesi di reclusione per riciclaggio, in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale nel febbraio scorso.

In seguito a un controllo di routine effettuato dai militari dell’Arma, il 73enne è risultato assente dalla propria abitazione dalla quale era uscito senza autorizzazione. Gli agenti hanno quindi fatto scattare le ricerche e lo hanno rintracciato un quarto d’ora dopo. Fermato, il pensionato avrebbe spiegato di essersi allontanato per rendere l’ultimo omaggio a un familiare defunto presso una camere ardente. I carabinieri hanno segnalato l’accaduto all’autorità giudiziaria competente e hanno poi accompagnato l’uomo nella sua abitazione, dove è tornato in regime di detenzione domiciliare.