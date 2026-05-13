Sono stati ritrovati Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, scomparsi da Piacenza lo scorso 20 aprile. A confermarlo è stata la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, che ha spiegato come la donna e i ragazzi siano stati rintracciati “in buone condizioni di salute”.

Secondo quanto riferito dalla Procura, tutti e tre si trovavano “in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita”. Dopo settimane di ricerche e apprensione, la vicenda si è quindi conclusa con il ritrovamento della famiglia, della quale si erano perse le tracce in Friuli.

La procuratrice ha però precisato che non verranno diffusi ulteriori dettagli sul luogo in cui la donna si trovava. “Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata”, ha dichiarato Pradella, aggiungendo che Sonia Bottacchiari avrebbe espresso l’intenzione di “rendersi nuovamente irreperibile” qualora il nascondiglio venisse reso noto.

Le indagini della Procura e la tutela dei minori

Nonostante il ritrovamento, le indagini coordinate dalla Procura di Piacenza proseguiranno per chiarire tutti gli aspetti della vicenda. Al momento i reati ipotizzati sono sottrazione consensuale di minorenni e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

La procuratrice Grazia Pradella ha sottolineato che l’obiettivo principale resta la tutela dei due minori e il loro reinserimento nella vita quotidiana, soprattutto sul piano scolastico e sociale. Secondo quanto emerso, i ragazzi avrebbero seguito regolarmente il percorso scolastico fino al momento dell’allontanamento, definito al momento “consenziente”.

Pradella ha inoltre ringraziato i carabinieri dei comandi provinciali di Udine e Piacenza per il lavoro svolto durante le ricerche e per la professionalità dimostrata nel corso delle indagini che hanno portato al ritrovamento della famiglia.