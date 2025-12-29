È morto avvolto dalle fiamme nel pomeriggio di domenica 28 dicembre mentre stava cucinando nel suo appartamento del rione Minissale, a Messina. Protagonista della tragedia un uomo di 78 anni, Pasquale Scimone, che, come si apprende dai media locali, aveva anche difficoltà a camminare. Le fiamme sarebbero partire proprio dai fornelli che stava manipolando e forse la sua incapacità di muoversi prontamente potrebbe essersi rivelata fatale. A dare l’allarme sono stati due vicini, che sono anche riusciti a entrare nell’appartamento, ma per l’anziano non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia scientifica.